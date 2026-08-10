Tras ocho años, regresan comerciantes oaxaqueños a Monclova

Después de más de ocho años de ausencia, comerciantes y artesanos provenientes del estado de Oaxaca regresaron a Monclova con la esperanza de reencontrarse con sus clientes y compartir nuevamente parte de la riqueza artesanal de su tierra.

Regreso esperado de comerciantes oaxaqueños

Misael Cisneros, comerciante oaxaqueño, explicó que son aproximadamente 40 vendedores los que arribaron al municipio, procedentes de diferentes comunidades de Oaxaca, entre ellas Huautla de Jiménez, para permanecer alrededor de 17 días.

"Contentos de poder regresar, ya que aquí la gente nos ha tratado muy bien y hemos tenido buenas ventas las veces que hemos venido", expresó.

Explicó que después de la pandemia muchos de los comerciantes tuvieron que modificar su manera de trabajar y algunos optaron por establecerse en sus municipios, por lo que dejaron de realizar viajes para ofrecer sus productos en otras ciudades.

"Después de la pandemia hubo muchas complicaciones en todos lados. Ya muchos nos instalamos ahí en Oaxaca, en diferentes municipios, y buscamos la manera de establecernos bien; por eso muchos ya no salen", comentó.

Los artesanos ofrecen una amplia variedad de productos elaborados completamente a mano, principalmente artículos de palma, como tapetes, tortilleros, servilleteros, miniaturas, bolsas y sombreros, además de piezas de madera tallada y utensilios para el hogar.

También cuentan con artesanías de barro decorado, artículos para la decoración del hogar y alcancías elaboradas en diferentes figuras para los niños.

Artesanías elaboradas a mano

Sinceros destacó que cada pieza es producto del trabajo artesanal de manos oaxaqueñas y mexicanas, desde la selección y recolección de los materiales hasta el diseño, elaboración y acabado.

"Todo pintado, elaborado a mano desde la recolección, el diseño, hasta el acabado, todo", señaló.

El comerciante aseguró que su regreso a Monclova era esperado por algunos de sus antiguos clientes, quienes durante los últimos años les preguntaban cuándo volverían a instalarse en la ciudad.

"La verdad que sí, mucha gente nos ha preguntado por qué no hemos venido. Nos tenemos que juntar un cierto grupo para poder venir, porque diez o 15 no podemos venir, se complica por lo del transporte", explicó.

Expectativas de ventas en Monclova

Ahora, con un grupo de aproximadamente 40 comerciantes, decidieron emprender nuevamente el viaje hacia Monclova y esperan que la ciudadanía acuda a conocer y adquirir sus productos.

"Esperamos que nos visite bastante gente. Mucha ya conoce los productos, muchos han viajado a Oaxaca y, en las ocasiones que hemos venido, nos han acompañado. Esperamos que vengan, se den la vuelta y conozcan un pedacito de Oaxaca", expresó.

Los comerciantes permanecerán cerca de 17 días en Monclova, donde invitan a las familias a conocer sus artesanías y apoyar directamente el trabajo de productores que mantienen vivas las tradiciones y técnicas artesanales de Oaxaca.