Sale a botear para poder sepultar a su madre

Antonia, de 45 años, falleció ayer alrededor de las 8:31 de la mañana, luego de varios años de padecer diabetes e hipertensión, enfermedades que incluso provocaron que le amputaran uno de sus pies.

Con el dolor por la pérdida y sin dinero para enfrentar los gastos que representa un funeral, sus familiares comenzaron a recorrer distintos sectores de la ciudad para solicitar donativos.

Diana explicó que requieren apoyo para cubrir los servicios de la funeraria, permisos, gastos del panteón y la misa que su madre había solicitado.

Aunque ya recibieron el ofrecimiento de apoyo del alcalde Carlos Villarreal para una parte de los gastos del panteón, aún necesitan reunir dinero para cubrir el resto.

"Nos agarró en cero", expresó la joven, al señalar que la muerte de su madre los tomó por sorpresa y no cuentan con los recursos económicos necesarios.

Los familiares han recorrido sectores como el Hipódromo y el área del Campanario, y continuarán solicitando ayuda en otros puntos de la ciudad.

Actualmente, los restos de la mujer se encuentran en la funeraria Latinoamericana, ubicada en bulevar Francisco I. Madero, donde sus familiares permanecerán hasta las 2 de la tarde para quienes deseen acompañarlos o brindar algún apoyo.

Además de dinero, la familia solicita ayuda con despensas u otros alimentos, debido a su situación económica.

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse al teléfono 866-130-44-66.

Con una colecta en mano y visiblemente afectados por la pérdida, los familiares hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para reunir lo necesario y cumplir con el último adiós a su ser querido.