Gabriel Elizondo se reúne con senadores del PRI para definir postura sobre ley mordaza

SALTILLO, COAH.- El senador Gabriel Elizondo informó que los 13 integrantes de la bancada del PRI en el Senado se reunirán durante la última semana de agosto para definir su postura sobre la reforma en materia de telecomunicaciones, señalada por sectores como la llamada "ley mordaza".

El legislador explicó que el tema ha generado un debate álgido durante las últimas semanas en la sesión permanente y adelantó que, tras la reunión, darán a conocer los detalles de la postura oficial del grupo parlamentario.

"Siempre cuenten que estaremos del lado de la gente, del lado de los ciudadanos y del lado de que a nuestra gente le vaya siempre mejor", afirmó.

Reunión en la Ciudad de México

Elizondo señaló que la reunión se realizará en la Ciudad de México, aunque todavía no conoce la fecha exacta. Indicó que el encuentro forma parte de los trabajos de preparación para el inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre.

Durante la entrevista, el senador fue cuestionado sobre si la censura sería negativa para el país; sin embargo, no emitió una respuesta concreta sobre ese punto.

Agenda legislativa en Coahuila

Además del debate sobre telecomunicaciones, Elizondo informó que trabaja en una agenda de iniciativas legislativas construida a partir de recorridos por distintos sectores de Coahuila.

Detalló que ha sostenido reuniones con cámaras empresariales y con el Semillero Legislativo, que, según dijo, es el primero en Coahuila y busca recoger el sentir y pensar de estudiantes de todas las facultades, no solamente de las de Derecho.

También señaló que ha recorrido colonias, barrios y ejidos durante las últimas semanas, donde la población le ha planteado sus inquietudes.

A partir de esos encuentros, dijo, prepara un paquete de iniciativas para presentarlo desde la primera semana de septiembre en el Senado.

El senador afirmó que busca que el trabajo legislativo se construya desde el territorio y llegue a la Ciudad de México como representación de la voz de los coahuilenses.

Agregó que esta labor se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y que las prioridades estarán enfocadas en las necesidades de habitantes de colonias, barrios, ejidos y de los distintos sectores de Coahuila.