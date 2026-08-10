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Coahuila

Vacaciones y regreso a clases pegan al bolsillo

El movimiento en las casas de empeño se intensificará en los días previos al regreso a clases, y se espera que continúe durante los primeros días del ciclo escolar, afectando la economía familiar.

Por Gerardo Martínez - 10 agosto, 2026 - 10:51 a.m.
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      MONCLOVA, Coah. - Entre los gastos de las vacaciones y la compra de útiles, uniformes y calzado, padres de familia recurren a las casas de empeño para obtener liquidez.

      Representantes de una cadena de estos establecimientos prevén que la demanda aumente hasta 15 y 20 % durante la semana previa al regreso a clases y, en algunos casos, durante los primeros días del ciclo escolar.

      ¿Qué artículos se empeñan más?

      Celulares y pantallas son algunos de los artículos que más llevan a empeñar para conseguir efectivo y completar los gastos escolares. Además, señalaron que algunas personas llegan después del periodo vacacional con los recursos limitados por los gastos realizados durante sus vacaciones, por lo que recurren al empeño para enfrentar sus compromisos inmediatos.

      Aumento en la demanda de casas de empeño

      El mayor movimiento se espera en los días previos al regreso a las aulas, aunque la demanda podría continuar durante los primeros días del ciclo escolar.

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