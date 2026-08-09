Nancy Ramón organiza búsqueda de desaparecidos en Monclova

Buscarán en penales

a los desaparecidos

SUMARIO

Más de 100 personas de distintos estados participarán en la primera búsqueda en vida en Monclova

AZUCENA TENORIO

MONCLOVA, Coah.— Más de 100 personas provenientes de distintos estados del país participarán el próximo 22 de septiembre en una búsqueda en vida de personas desaparecidas en Monclova y otros municipios de la región.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, representante de la asociación Puntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, informó que en la jornada participarán alrededor de 15 organizaciones, con integrantes procedentes del Estado de México, Veracruz y otras entidades.

Explicó que, a diferencia de las búsquedas en campo, esta jornada estará enfocada en localizar personas con vida, por lo que se realizarán recorridos en centros de rehabilitación, el penal y otros sitios donde pudiera encontrarse alguna persona reportada como desaparecida.

Señaló que en otras regiones ya se han presentado casos en los que personas buscadas durante años fueron localizadas con vida dentro de centros penitenciarios, sin que sus familiares tuvieran conocimiento de que se encontraban ahí.

"En Torreón se encontraron alrededor de dos o tres personas que estaban en el penal y sus familiares no sabían que ahí estaban", explicó.

La jornada de búsqueda comenzará el 22 de septiembre en Monclova.

La representante del colectivo indicó que la jornada iniciará el 22 de septiembre, con la llegada de los participantes a Monclova, mientras que el 26 de septiembre se contempla la inauguración del Árbol de la Esperanza en la Plaza Principal, frente a la parroquia Santiago Apóstol.

En este árbol serán colocadas fotografías de personas desaparecidas como un símbolo de esperanza para sus familias y de la expectativa de que puedan regresar a casa o ser localizadas.

Se espera la participación de 15 organizaciones en la búsqueda.

De acuerdo con el colectivo, en la región Centro de Coahuila se tiene un registro aproximado de 160 personas desaparecidas, mientras que Puntos en Acción por Nuestros Desaparecidos trabaja actualmente con 35 familias, relacionadas con alrededor de 38 personas desaparecidas.

Ramón Hernández también hizo un llamado a las familias que tienen algún integrante desaparecido para que acudan a realizarse una prueba de ADN, con el propósito de contribuir a la identificación de personas fallecidas que permanecen sin identificar.

Explicó que en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) existen alrededor de 2 mil cuerpos que no han sido identificados por sus familiares.

La representante señaló que para realizarse la prueba de ADN no es necesario contar con una denuncia, por lo que pidió a las familias que tengan un desaparecido acercarse y proporcionar sus muestras para facilitar posibles identificaciones.