Jornada incluyente de Lotería de Lengua de Señas Mexicana en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En un ambiente marcado por la convivencia y el aprendizaje colectivo, se llevó a cabo una jornada incluyente a través de la Lotería de Lengua de Señas Mexicana, iniciativa que reunió a más de 100 asistentes con el propósito de fortalecer la participación social y la accesibilidad.

El evento tuvo lugar en el Museo del Normalismo, donde, familias, estudiantes y servidores públicos se sumaron a una actividad que integró el tradicional juego de lotería con el uso de la Lengua de Señas Mexicana. La dinámica permitió a las y los participantes reforzar habilidades adquiridas previamente en cursos impartidos a la ciudadanía y personal gubernamental.

Importancia de la inclusión social

Durante el encuentro, Blas Antonio López Dávila, miembro de la comunidad sorda, dirigió un mensaje a las personas presentes, en el que subrayó la importancia de continuar impulsando espacios donde prevalezcan la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades. La jornada también incluyó premios y diversas sorpresas, lo que contribuyó a generar entusiasmo entre las y los asistentes, además de fortalecer el sentido de comunidad en un entorno accesible para todas las personas.

Estrategias institucionales para la inclusión

La actividad fue impulsada por la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, como parte de las estrategias institucionales orientadas a fomentar la inclusión social. Con este tipo de acciones, se busca avanzar hacia una sociedad más equitativa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones.