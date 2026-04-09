Coahuila implementa registros de deudores alimentarios y violencia contra mujeres

SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que actualmente, el estado cuenta con un padrón público de deudores alimentarios, implementado desde hace aproximadamente cinco años, siendo Coahuila pionero en este tipo de mecanismos, en el que se tienen inscritos 321 casos.

Paralelamente, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por violencia contra las mujeres contabiliza un total de 1,576 personas con antecedentes por este tipo de delitos.

Importancia de los registros públicos

Ambos registros, señaló, son de acceso público a través de la plataforma del Poder Judicial, lo que permite verificar el historial de quienes pretendan ocupar un cargo de elección popular.

Así mismo, el Presidente Magistrado indicó que el estado de Coahuila mantiene actualizado el padrón de deudores alimentarios y el registro de personas sancionadas por violencia, herramientas que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el funcionario, actualmente el registro de deudores alimentarios concentra alrededor de 350 personas inscritas, cifra que refleja el seguimiento permanente que se da a este tipo de casos. Recordó que Coahuila fue una de las entidades pioneras en implementar este mecanismo, el cual tiene carácter público y no elimina antecedentes hasta que se cumpla con las obligaciones correspondientes.

Contexto de la manutención infantil

En ese sentido, hizo énfasis en la importancia de que los padres cumplan con la manutención de sus hijos, especialmente en un contexto donde aumentan los divorcios y disminuyen los matrimonios. Según datos expuestos, en México solo uno de cada cuatro menores con padres separados recibe de manera adecuada la pensión alimenticia.

Mery Ayup subrayó que la justicia en estos casos no es subjetiva ni queda a interpretación, ya que el criterio fundamental es el interés superior del menor. Este principio rige todas las resoluciones en materia familiar y coloca como prioridad el bienestar integral de los niños.

Destacó que lo ideal es que los menores puedan mantener convivencia tanto con la madre como con el padre, además de contar con condiciones adecuadas para su desarrollo, como acceso a educación, salud y un entorno sano.

Filtros para candidatos a cargos públicos

Bajo este enfoque, reiteró que, aunque las parejas decidan separarse, la responsabilidad con los hijos permanece intacta. "Las parejas se divorcian, pero los hijos no", enfatizó, al señalar que la obligación de cuidado y sustento es permanente.

Finalmente, adelantó que estos criterios también forman parte de los filtros que se aplicarán a quienes busquen contender por cargos públicos, reforzando así la exigencia de perfiles responsables y comprometidos con la ley y la familia.