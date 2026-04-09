Accidente fatal en Saltillo: ferrocarril embiste transporte de personal

SALTILLO, COAH.- Un aparatoso accidente entre un transporte de personal y un ferrocarril conmocionó la madrugada de este jueves en Saltillo, donde un par trabajadores perdieron la vida y cerca de 15 más resultaron heridos.

El percance ocurrió en el cruce ferroviario del bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de Vito Alessio Robles, cuando el camión intentó atravesar las vías y fue embestido por la locomotora, que lo proyectó y volcó debido a la fuerza del impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la primera versión del conductor, quien fue detenido por las autoridades, habría sufrido un malestar repentino que le hizo perder el conocimiento momentáneamente, lo que derivó en la maniobra que terminó en tragedia. Los pasajeros, trabajadores de la empresa General Motors que regresaban tras concluir su jornada laboral, sufrieron diversas lesiones; algunos fueron reportados en estado delicado.

Al sitio acudieron unidades de Cruz Roja, SAMU, así como cuerpos de Bomberos de Saltillo y Ramos Arizpe, además de servicios privados de emergencia, quienes realizaron labores de rescate y traslado. Los heridos fueron llevados a un hospital privado cercano, mientras que en el lugar del accidente autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes, lo que obligó al cierre total de la vialidad. La empresa identificada como DM Control trabaja junto con la aseguradora para dar certeza en la atención de las víctimas, sumándose este hecho a los más de 6 eventos similares que han ocurrido en este cruce ferroviario en lo que va del año.