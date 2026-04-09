Alcalde Javier Díaz González supervisa programa 'Aquí Andamos' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de las cuadrillas del programa "Aquí Andamos", con el propósito de limpiar y embellecer la ciudad.

Díaz González recordó que su gobierno aumentó a 81 el número de cuadrillas que todos los días reparan pavimento, luminarias, eliminan grafiti, limpian bulevares, avenidas, plazas, espacios públicos y camellones.

"Es muy importante el trabajo que hacen las cuadrillas del programa ´Aquí Andamos´, conformadas por 533 personas, porque gracias a ellas tenemos un mejor Saltillo; realizan labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en beneficio de la población", comentó el alcalde Javier Díaz.

Al tiempo, agradeció el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha demostrado con hechos ser un gran aliado de Saltillo.

"Con el Gobernador tenemos una gran alianza en todos los temas, que van desde seguridad hasta generación de empleos, obras sociales, programas para la gente y acciones para mantener limpia y ordenada todos los días nuestra ciudad" destacó.

El presidente municipal de Saltillo también reconoció el trabajo que estas cuadrillas realizan a diario en todos los sectores de la ciudad para brindar un mejor entorno que impacte en la calidad de vida de la población.

Díaz González giró instrucciones para que se mantenga este ritmo de trabajo por parte de las cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Infraestructura y Obra Pública.