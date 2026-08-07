Sari Pérez Cantú supervisa obras de modernización en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido de inspección en la colonia La Sierrita para verificar de primera mano los avances en la modernización de los servicios básicos, reafirmando su compromiso de entregar obras de calidad que mejoren directamente la vida de las familias.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González, la edil supervisó los trabajos que se llevan a cabo sobre la calle Occidental, donde se realiza la reposición de 217 metros lineales de red hídrica obsoleta por nueva tubería de 4 pulgadas.

Esta importante infraestructura permitirá optimizar el suministro de agua y garantizar un servicio eficiente en el sector, beneficiando de manera directa a 36 tomas domiciliarias de la zona.

Durante la visita, Pérez Cantú destacó la importancia de mantener un contacto cercano con los vecinos para atender sus necesidades prioritarias, al tiempo que reafirmó que la administración continuará proyectando nuevas obras de infraestructura hídrica para el desarrollo del municipio.