Carlos Siller presenta reformas a reglamentos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El regidor Carlos Siller, presidente de la Comisión de Reglamentación de Frontera, informó que se realizaron más de 200 modificaciones a diversos reglamentos municipales, entre las que destacan 67 reformas a los artículos, cuatro ajustes a las tarifas y la incorporación de más de 100 incisos relacionados con multas e ingresos del municipio.

El funcionario explicó que dentro de las 67 reformas se incluyeron adecuaciones para armonizar los reglamentos con el Código Municipal, entre ellas la integración de nuevas comisiones, la inclusión de personas con discapacidad y la paridad de género para garantizar la participación de las mujeres.

Siller señaló que estas modificaciones también consideran el crecimiento y la cantidad de colonias que existen actualmente en el municipio, con el objetivo de brindar certeza tanto a la ciudadanía como a los funcionarios encargados de aplicar el reglamento.

Asimismo, detalló que se realizaron cambios al Reglamento de Salud, donde se incluyó el tema de los seres sintientes, como los animales, además de establecer que los negocios de venta de alimentos deberán realizar fumigaciones de manera trimestral.

En cuanto al Reglamento de Alcoholes, el regidor indicó que se solicitó a los expendios con licencia contar con la documentación visible, así como colocar carteles que indiquen la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, como parte de las acciones para fortalecer el cumplimiento de la normatividad en el municipio.