Módulo de vacunación del IMSS en Frontera para prevenir enfermedades respiratorias

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Salud del municipio de Frontera, en coordinación con la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, instaló un módulo de vacunación en la Presidencia Municipal, con el objetivo de acercar los servicios de prevención a la ciudadanía que acude a realizar el pago del impuesto predial, aprovechando la alta afluencia registrada en el lugar.

El director de Salud, Miguel Leija Sánchez, informó que se llegó a un acuerdo con el personal médico para apoyar en la aplicación de vacunas y completar los esquemas de quienes acudieron a realizar algún trámite, ofreciendo dosis contra influenza, COVID-19, neumococo, entre otras.

"Los invitamos a que vengan a reforzar sus defensas. Las vacunas que se están aplicando actualmente, especialmente contra la influenza y el COVID, son de muy buena calidad, sobre todo ahora que apenas inicia la temporada invernal", expresó el funcionario.

Detalló que el módulo de vacunación opera entre semana, con la incorporación del personal de enfermería antes de las 8:30 de la mañana y concluyendo actividades alrededor de la 1:00 de la tarde. Asimismo, señaló que esta estrategia responde a la detección de problemas respiratorios entre trabajadores de la Presidencia Municipal, así como en otros sectores del municipio, por lo que se considera fundamental fortalecer las acciones preventivas para reducir riesgos de contagio durante los meses de mayor incidencia de enfermedades respiratorias.