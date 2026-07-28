Rehabilitación del arco de Allende divide opiniones entre la ciudadanía

ALLENDE, COAH.– La reciente rehabilitación del arco de bienvenida a Allende ha generado opiniones encontradas entre la ciudadanía. Aunque algunos habitantes consideran positiva la mejora de la imagen urbana, otros señalan que existen necesidades más urgentes que aún esperan ser atendidas.

En redes sociales, varios ciudadanos expresaron que, después de años sin inversiones visibles en distintos espacios públicos, es positivo que se realicen trabajos para mejorar la imagen del municipio. Algunos incluso pidieron paciencia, al considerar que no es posible resolver todos los problemas en un solo periodo de gobierno.

Opiniones sobre la rehabilitación del arco de bienvenida

Sin embargo, otras voces manifestaron que el acceso principal a Allende continúa en malas condiciones debido al deterioro de la carpeta asfáltica, los baches y el desgaste de la carretera. También señalaron que una mejor imagen del arco debería ir acompañada de la rehabilitación de la entrada y salida del municipio, así como del mantenimiento de otros elementos que forman parte del acceso.

Los comentarios también hicieron referencia al estado de diversas calles de la cabecera municipal, donde vecinos aseguran que el deterioro del pavimento continúa siendo una de las principales preocupaciones para quienes transitan diariamente por la localidad.

Estado de calles y carreteras en Allende

Las reacciones reflejan que, si bien la renovación del arco ha sido bien recibida por un sector de la población, otra parte de los habitantes considera que las mejoras en la imagen urbana deben ir de la mano con inversiones en infraestructura vial y servicios básicos para responder a las necesidades más apremiantes del municipio.