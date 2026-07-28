Familia sobrevive a aparatosa volcadura en la carretera 57, en Nava

NAVA, COAH.– Cinco integrantes de una familia lograron sobrevivir a una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava–Piedras Negras, luego de que el vehículo en el que viajaban terminara volcado sobre el toldo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Dodge Charger modelo 2014 perdió el control de la unidad por causas que aún son investigadas. Tras impactarse contra el camellón central, el vehículo dio varias volteretas antes de quedar completamente volcado.

El accidente ocurrió en el tramo Nava-Piedras Negras, donde el vehículo terminó volcado.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención a la conductora, a otra mujer que viajaba como acompañante y a tres menores de edad. Después de ser valorados, se confirmó que todos presentaban lesiones leves y que ninguna ponía en riesgo su vida.

Las autoridades investigan las causas de la pérdida de control del automóvil.

El percance generó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación.

Cuerpos de emergencia brindaron atención a los lesionados, quienes presentaron heridas leves.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, al tiempo que reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución en este tramo carretero.