Accidente de tráiler en el libramiento Óscar Flores Tapia deja un conductor lesionado

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un accidente de tractocamión se registró durante la madrugada de este jueves en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa Vitti Logística, luego de que la unidad saliera del camino tras la ponchadura de una llanta delantera.

El percance ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando el conductor, identificado como Carlos Benjamín Chales Colunga, de 50 años de edad, perdió el control del vehículo pesado mientras circulaba por dicha vialidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el operador había salido de la empresa ILOG de México y se dirigía hacia Ciudad Acuña, transportando partes de asientos para vehículos. La falla mecánica provocó que el tractocamión se descontrolara, impactando una luminaria, un poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la barda de una empresa cercana.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención al conductor, quien presentó una contusión en la región frontal y una herida aproximada de 10 centímetros, aunque se encontraba consciente y orientado al momento de la valoración.

Debido a las lesiones, el hombre fue trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica. Autoridades realizaron las maniobras correspondientes para asegurar la zona y retirar la unidad siniestrada.