Frente frío provoca descenso de temperaturas en Coahuila

El ingreso del frente frío número 27 al territorio coahuilense traerá consigo un marcado descenso en las temperaturas, principalmente en la región sureste del estado, donde las condiciones climáticas podrían tornarse severas durante las próximas horas.

Las temperaturas en la región sureste de Coahuila descenderán drásticamente debido al frente frío.

De acuerdo con los pronósticos, la sierra de Arteaga será una de las zonas más afectadas, debido a su altitud y a la combinación de aire frío con humedad, lo que incrementa la probabilidad de caída de aguanieve en los puntos más elevados. No se descarta que el termómetro alcance valores cercanos o por debajo de los cero grados durante la madrugada.

Arteaga será la zona más afectada, con posibilidad de aguanieve en las zonas altas.

En municipios cercanos como Saltillo y Ramos Arizpe, si bien no se esperan fenómenos invernales, sí se prevé un ambiente frío a muy frío, acompañado de rachas de viento que intensificarán la sensación térmica, especialmente durante las mañanas y noches.

Las autoridades recomiendan precauciones ante el frío y condiciones resbaladizas en carreteras.

Ante este panorama, autoridades estatales mantienen vigilancia permanente del comportamiento del sistema frontal y exhortan a la población a extremar precauciones, sobre todo a quienes planean viajar hacia zonas montañosas, ya que podrían presentarse condiciones resbaladizas en carreteras.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, proteger a adultos mayores y menores de edad, y evitar exposiciones prolongadas al frío, mientras el frente frío continúa su desplazamiento por la entidad.