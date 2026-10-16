Contactanos
Coahuila

Donan cabello en Nava para elaborar pelucas oncológicas

Habitantes y el Grupo Renacer se unieron para apoyar a pacientes en tratamiento contra el cáncer.

Por Alberto Ibarra - 16 octubre, 2026 - 01:18 p.m.
Habitantes de Nava donaron cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.
Habitantes de Nava donaron cabello para la elaboración de pelucas oncológicas.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava participaron en una campaña de donación de cabello destinada a la elaboración de pelucas oncológicas para personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

      Placeholder

      Colaboración comunitaria en la donación de cabello

      La jornada contó con la colaboración de Lupita Macías y la estética Sandy, encargadas de realizar los cortes, así como del Grupo Renacer, organización que brinda apoyo y acompañamiento a personas que atraviesan esta enfermedad.

      Placeholder

      Impacto en la autoestima de los pacientes oncológicos

      La iniciativa busca contribuir al bienestar de los pacientes que experimentan pérdida de cabello durante sus tratamientos y destaca la importancia de la participación ciudadana en acciones solidarias que pueden ayudar a mejorar su autoestima y brindarles acompañamiento en una etapa difícil.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados