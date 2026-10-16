Donan cabello en Nava para elaborar pelucas oncológicas

NAVA, Coahuila - Habitantes de Nava participaron en una campaña de donación de cabello destinada a la elaboración de pelucas oncológicas para personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

Colaboración comunitaria en la donación de cabello

La jornada contó con la colaboración de Lupita Macías y la estética Sandy, encargadas de realizar los cortes, así como del Grupo Renacer, organización que brinda apoyo y acompañamiento a personas que atraviesan esta enfermedad.

Impacto en la autoestima de los pacientes oncológicos

La iniciativa busca contribuir al bienestar de los pacientes que experimentan pérdida de cabello durante sus tratamientos y destaca la importancia de la participación ciudadana en acciones solidarias que pueden ayudar a mejorar su autoestima y brindarles acompañamiento en una etapa difícil.