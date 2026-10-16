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Coahuila

Joven resulta lesionada tras chocar contra una palma en la carretera 57

Una joven de 24 años perdió el control de su vehículo en la carretera 57 y fue trasladada al Centro de Salud de Allende.

Por Alberto Ibarra - 16 octubre, 2026 - 01:20 p.m.
Una joven resultó lesionada tras impactar su vehículo contra una palma en la carretera 57.
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      MORELOS, Coahuila - Una joven de 24 años resultó lesionada la tarde del jueves 15 de octubre, luego de perder el control de su vehículo e impactarse contra una palma a un costado de la Carretera Federal 57, en el tramo Allende-Morelos.

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      El accidente se reportó a las 18:53 horas, cerca del establecimiento El Castillito y la empresa Grúas Coahuila. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a la conductora, identificada como Sara "N", residente de Morelos, quien se encontraba desorientada y no recordaba con precisión cómo ocurrió el percance.

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      Durante la valoración, los rescatistas detectaron una probable fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Tras inmovilizarla, la trasladaron al Centro de Salud de Allende para recibir atención médica.

      Elementos de Seguridad Pública y personal vial resguardaron el área mientras se realizan las diligencias para determinar las causas del accidente.

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