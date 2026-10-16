Joven resulta lesionada tras chocar contra una palma en la carretera 57

MORELOS, Coahuila - Una joven de 24 años resultó lesionada la tarde del jueves 15 de octubre, luego de perder el control de su vehículo e impactarse contra una palma a un costado de la Carretera Federal 57, en el tramo Allende-Morelos.

El accidente se reportó a las 18:53 horas, cerca del establecimiento El Castillito y la empresa Grúas Coahuila. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a la conductora, identificada como Sara "N", residente de Morelos, quien se encontraba desorientada y no recordaba con precisión cómo ocurrió el percance.

Durante la valoración, los rescatistas detectaron una probable fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda. Tras inmovilizarla, la trasladaron al Centro de Salud de Allende para recibir atención médica.

Elementos de Seguridad Pública y personal vial resguardaron el área mientras se realizan las diligencias para determinar las causas del accidente.