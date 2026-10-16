Despiden en el CBTa 210 a maestro tras 38 años dedicados a la educación

ZARAGOZA, Coahuila - Después de 38 años dedicados a la educación media superior, el maestro José Adán Martínez Solís inició su proceso prejubilatorio, con lo que concluye una larga trayectoria en la formación de estudiantes del subsistema DGETAyCM.

Reconocimiento a una Trayectoria Docente

Compañeros docentes en activo y jubilados del CBTa 210 se reunieron para compartir una convivencia de despedida y reconocer los años de trabajo del profesor, quien contribuyó a preparar generaciones de jóvenes como técnicos profesionistas.

Nuevos Horizontes para el Maestro

Su salida marca el cierre de una etapa para la comunidad educativa, mientras compañeros y personal del plantel le expresaron sus buenos deseos para esta nueva fase de su vida, luego de casi cuatro décadas frente a las aulas.