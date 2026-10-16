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Coahuila

Despiden en el CBTa 210 a maestro tras 38 años dedicados a la educación

José Adán Martínez Solís inicia su prejubilación después de casi cuatro décadas formando estudiantes.

Por Alberto Ibarra - 16 octubre, 2026 - 01:16 p.m.
José Adán Martínez Solís fue despedido por sus compañeros del CBTa 210 tras 38 años de servicio.
José Adán Martínez Solís fue despedido por sus compañeros del CBTa 210 tras 38 años de servicio.
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      ZARAGOZA, Coahuila - Después de 38 años dedicados a la educación media superior, el maestro José Adán Martínez Solís inició su proceso prejubilatorio, con lo que concluye una larga trayectoria en la formación de estudiantes del subsistema DGETAyCM.

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