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Coahuila

Enseñan a niños de Allende la importancia de una alimentación saludable

Personal de nutrición del Hospital General de Allende impartió una plática para fomentar buenos hábitos alimenticios en los niños.

Por Alberto Ibarra - 16 octubre, 2026 - 01:12 p.m.
Niñas y niños participaron en una plática sobre alimentación saludable en Allende.
Niñas y niños participaron en una plática sobre alimentación saludable en Allende.
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      Niñas y niños del jardín de niños profesora Francisca Enríquez Delgado participaron en una plática sobre alimentación saludable, realizada con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

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      Importancia de la Alimentación Saludable en la Infancia

      La actividad estuvo a cargo del personal de Nutrición del Hospital General de Allende, con la participación de las pasantes Ariana Aguirre y Stacey González, así como de la enfermera Pamela Arahi Flores Aguilar, quienes compartieron información sobre la importancia de una dieta equilibrada durante la infancia.

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      Actividades Educativas en el Jardín de Niños

      La jornada se realizó por invitación de la directora del plantel, Karla Selene Rosales González, y buscó que los menores aprendan a reconocer hábitos alimenticios saludables y lleven estos conocimientos a sus hogares.

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