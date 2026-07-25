Motociclista atropella perrita y se da a la fuga en Frontera

FRONTERA, COAH.– La denuncia de una vecina en redes sociales desató indignación luego de que una motociclista fuera señalada por presuntamente atropellar de forma intencional a una perrita y abandonar el lugar sin prestarle ayuda, en la colonia Occidental.

De acuerdo con la publicación realizada por Cecilia Gabriela en Facebook, el hecho ocurrió la tarde de este sábado, cuando la conductora, identificada por vecinos como repartidora de una tienda de comida, circulaba presuntamente a exceso de velocidad por una calle del sector.

La denunciante afirmó que, tras el impacto, la perrita reaccionó por el dolor y mordió a dos menores que se encontraban cerca. Pese a lo ocurrido, aseguró que la motociclista continuó su marcha sin detenerse para auxiliar al animal o verificar el estado de los niños.

Reacciones de los vecinos

Vecinos señalaron que la mujer acostumbra conducir a alta velocidad por la colonia, aun cuando en la zona es común que haya menores jugando en la vía pública. Indicaron que anteriormente ya le habían pedido disminuir la velocidad, e incluso hablaron con familiares para prevenir una tragedia, pero, aseguran, la situación no cambió.

"Ya se le había dicho que manejara con precaución porque hay niños jugando, pero le sigue valiendo. Ahorita fue un perrito, ¿qué tal si hubiera sido una persona?", publicó la denunciante.

Acciones posteriores

Según el relato difundido en Facebook, vecinos acudieron posteriormente al establecimiento donde presuntamente trabaja la motociclista para reclamar por lo sucedido; sin embargo, señalaron que la mujer negó responsabilidad e incluso se habría burlado de la situación. También indicaron que la propietaria del negocio les respondió que no podía intervenir porque la repartidora trabaja de manera independiente.

La denunciante aseguró que la perrita es conocida por habitantes del sector y que nunca había mostrado comportamiento agresivo, por lo que atribuyó la reacción al dolor provocado por el atropellamiento.

La publicación acumuló decenas de reacciones y comentarios de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades de Protección Animal y de Vialidad para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.