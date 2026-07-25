Claudia Sheinbaum confirma reanudación de exportaciones de ganado a EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las exportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos se reanudarán formalmente a finales de agosto. El anuncio se dio a conocer luego de recibir una comunicación oficial por parte de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, donde se ratifica la apertura comercial tras el control de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria mexicana detalló que ha girado instrucciones a las dependencias correspondientes para acelerar las tareas técnicas y de colaboración bioseguridad con las autoridades norteamericanas. El objetivo del plan operativo es habilitar los cruces fronterizos a la brevedad y garantizar el cumplimiento estricto de las normas zoosanitarias fijadas entre ambas naciones para la movilización pecuaria.

La reactivación de las exportaciones

La reactivación de los envíos se dará de manera gradual, iniciando en el puerto fronterizo de Agua Prieta, Sonora, conectando con Douglas, Arizona. Posteriormente, se habilitarán dos puntos de inspección adicionales ubicados en el estado de Chihuahua con frontera hacia Nuevo México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantendrá la supervisión continua para verificar la contención de la plaga que mantuvo suspendidas las compras durante más de un año.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó la confirmación de la reapertura progresiva de los puertos comerciales para el sector ganadero. El diplomático destacó que la medida responde a un esfuerzo bilateral coordinado entre las administraciones de ambos países para erradicar el parasito y proteger la producción bovina en la región.

Logros para los productores mexicanos

Sheinbaum calificó la resolución como un logro clave para las y los productores pecuarios mexicanos, subrayando que el entendimiento directo y el diálogo de respeto mutuo rinden resultados positivos para la economía nacional. La Secretaría de Agricultura mantendrá las brigadas de control para asegurar que cada cargamento cumpla con los estándares requeridos.