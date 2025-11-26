Alcaldesa de Frontera ordena multas a motociclistas por accidentes

FRONTERA, COAHUILA.- Después de un año en el que los programas de concientización no lograron los resultados esperados, la Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera comenzará a aplicar multas a motociclistas que incumplan el reglamento, informó el director, José Ibarra Guajardo.

El funcionario señaló que, pese a los esfuerzos realizados en meses anteriores, muchos conductores continúan circulando sin casco, con exceso de velocidad o utilizando motocicletas con ruido excesivo.

"La gente no entiende. Ya se agotaron los operativos de concientización, así que ahora procederemos con multas conforme al reglamento", afirmó.

Según explicó, las sanciones podrían alcanzar los 300 pesos como monto máximo. Sin embargo, en casos de reincidencia, la multa se duplicará. Ibarra Guajardo detalló que cada semana reciben hasta cinco reportes de motocicletas ruidosas, cifra que calificó como un incremento considerable en comparación con meses anteriores.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú instruyó retomar medidas más estrictas ante el repunte de accidentes relacionados con motocicletas. Aunque la mayoría de los incidentes han sido leves, consideró necesario reforzar la vigilancia para prevenir situaciones de mayor riesgo.

"En ese sentido, haremos operativos la próxima semana en puntos estratégicos. Nos llevaremos el velocímetro y el sonómetro, enfocados en los motociclistas", añadió el director.

Los operativos se implementarán en colonias como Occidental, Borja e Independencia, así como en calles Almadén, Soledad, Coahuila, Durango y otras arterias principales de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a cumplir con las normas de tránsito para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial en Frontera.