Operativos revelan que hasta el 80% de motociclistas son menores

Entre el 70 y el 80 por ciento de los motociclistas que son detectados durante los operativos de Seguridad Pública en Frontera son menores de edad, informó el director de la corporación, Gabriel Vázquez.

El funcionario explicó que los operativos se implementan principalmente a partir de los reportes de la ciudadanía, quienes denuncian reuniones de jóvenes durante la madrugada, además del exceso de ruido provocado por motocicletas. "Son reportes de la misma ciudadanía. Nos informan que se juntan muchos jóvenes a altas horas de la madrugada y esto genera molestias, sobre todo porque hay familias con niños pequeños y recién nacidos", comentó.

Precisó que las colonias Independencia y Borja son los sectores donde se concentra el mayor número de reportes. Indicó que las revisiones buscan prevenir accidentes y verificar que los conductores cumplan con el reglamento de tránsito. "Muchos menores conducen motocicletas sin placas, sin documentación y sin casco de seguridad. Los operativos son para evitar faltas administrativas, pero sobre todo para prevenir lesiones y accidentes", señaló.

Vázquez explicó que los operativos son aleatorios y se refuerzan cuando aumentan las denuncias ciudadanas, realizándose generalmente entre las 20:00 y las 24:00 horas. Añadió que la mayoría de las motocicletas aseguradas carecen de documentación y placas, además de que sus conductores no cuentan con licencia por ser menores de edad. "De cada diez jóvenes que revisamos, entre siete y ocho son menores de edad", afirmó.

El director indicó que, para recuperar una motocicleta asegurada, es necesario que acudan los padres o tutores con la documentación correspondiente, momento en el que también se les informa sobre la prohibición de que los menores conduzcan este tipo de vehículos y los riesgos que ello representa. Finalmente, comentó que desconoce el monto total de las multas aplicadas, ya que esa información corresponde al área administrativa encargada de las infracciones.