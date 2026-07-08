Accidente de patrulla en Frontera: esperan dictamen de aseguradora

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que la patrulla de Seguridad Pública involucrada en un accidente sobre la carretera 30 circulaba a baja velocidad realizando un recorrido de vigilancia, cuando fue impactada por un vehículo particular.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La edil explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el conductor del automóvil fue quien ocasionó el accidente al chocar contra la unidad oficial. "La patrulla iba a baja velocidad, estaba en su recorrido sobre la carretera 30 y llegó la otra persona y la impactó. Se deslinda la responsabilidad de los oficiales porque fue un impacto provocado por el conductor particular", señaló.

Indicó que el responsable del percance sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica, donde se reportó con algunas lesiones, entre ellas una posible fractura. En cuanto a los elementos de Seguridad Pública, destacó que ninguno presentó lesiones de consideración. "Gracias a Dios no pasó a mayores. Todos los oficiales están bien y eso es lo más importante", expresó.

Consecuencias del accidente

Respecto a los daños materiales, la alcaldesa aclaró que el automóvil particular fue declarado pérdida total; sin embargo, la patrulla municipal podrá ser reparada. "Estamos esperando el dictamen del seguro para conocer el monto de los daños y proceder con la reparación. No fue una pérdida total de la unidad, aunque sí recibió un impacto muy fuerte", concluyó.