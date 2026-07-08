"Hoy te estuvieras graduando": el conmovedor mensaje de la madre de Ian Gael

Mientras decenas de niños celebran el fin del preescolar con birretes, aplausos y fotografías familiares, para Scarleth Gueel la fecha se convirtió en un doloroso recordatorio de la ausencia de su hijo.

Ian Gael, el pequeño de seis años que perdió la vida el 25 de mayo de 2026 dentro del jardín de niños "María Helena Chanes", en la colonia Cañada Sur, este día también habría formado parte de la ceremonia de graduación de su generación.

A través de sus redes sociales, la madre compartió un mensaje que conmovió a quienes han seguido de cerca la historia de su hijo.

"Mi niño, hoy te estuvieras graduando. Tú ya no estás. Prometo aplaudir tan fuerte que mis aplausos lleguen al cielo, mi amor. Mi Ian, mamá te extraña tanto".

El mensaje fue acompañado por los emojis de un corazón roto y una paloma blanca.

Sus palabras reflejan el vacío que dejó la partida del menor y el anhelo de haberlo visto recibir su diploma junto a sus compañeros, un momento que para muchas familias representa alegría, pero que para Scarleth se transformó en un recuerdo de lo que ya no podrá ser.

Impacto en la comunidad

A poco más de un mes de la tragedia, el nombre de Ian Gael sigue presente en la memoria de la comunidad, mientras el mensaje de su madre volvió a despertar muestras de solidaridad y apoyo de quienes continúan acompañándola en su duelo.