Muere operador de transporte de personal mientras realizaba recorrido en Frontera

FRONTERA, COAH.- La madrugada de este sábado terminó en tragedia sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego de que un operador de transporte de personal perdiera la vida de forma repentina mientras realizaba su recorrido laboral.

La víctima fue identificada como Juan Pablo de Hoyos, de 50 años, conductor de la línea GTA, quien trasladaba trabajadores de la empresa Ironcast correspondientes al turno nocturno cuando comenzó a sufrir complicaciones de salud mientras se encontraba al volante de la unidad.

¿Qué ocurrió con Juan Pablo de Hoyos?

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el operador empezó a sentirse mal mientras circulaba sobre la transitada vía. Fueron momentos de tensión y angustia dentro del camión, ya que la unidad avanzó varios metros sin control aparente hasta que finalmente logró detenerse.

Trabajadores que viajaban en el transporte solicitaron de inmediato el apoyo de cuerpos de auxilio mediante el sistema de emergencias, lo que movilizó rápidamente a paramédicos y corporaciones de seguridad hasta el sitio.

Acciones de las autoridades tras el incidente

Socorristas revisaron al conductor dentro de la unidad; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, presumiéndose que sufrió un infarto fulminante en pleno trayecto laboral.

Elementos policiacos acordonaron el área mientras agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

La muerte de Juan Pablo de Hoyos causó consternación entre compañeros y trabajadores que diariamente convivían con él, recordándolo como un operador dedicado que perdió la vida mientras cumplía con su jornada laboral.