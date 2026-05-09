Wendy Delgado propone mayor regulación para anexos y centros de rehabilitación

MONCLOVA, COAH.- Tras los recientes hechos registrados en un centro de rehabilitación donde un interno falleció, la candidata a diputada por el Distrito 5, Wendy Delgado, señaló que uno de los temas que buscaría impulsar desde el Congreso sería una regulación más estricta para los anexos y centros de rehabilitación.

Durante un recorrido realizado en el sector oriente de Monclova, la aspirante reconoció la preocupación que existe entre las familias por las condiciones en las que operan algunos establecimientos dedicados al tratamiento de adicciones, por lo que consideró necesario fortalecer la vigilancia y supervisión de estos lugares.

Indicó que, de llegar al Congreso, promovería iniciativas para crear un padrón estatal de anexos, además de impulsar revisiones constantes y operativos sorpresa en coordinación con autoridades de Salud y Seguridad, con el objetivo de prevenir abusos y garantizar espacios seguros para las personas internadas.

Asimismo, mencionó la importancia de endurecer las sanciones contra quienes operen centros irregulares o incumplan con las condiciones necesarias para brindar atención adecuada.

"Debe existir mayor vigilancia y atención sobre estos lugares para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias", expresó la candidata durante su recorrido.

Acciones de la autoridad

En otro tema, Wendy Delgado aseguró que ha recibido buena respuesta de la ciudadanía durante sus visitas a distintas colonias de Monclova, donde dijo sentirse motivada por el acercamiento directo con las familias y jóvenes del distrito.

La candidata continuó con actividades de campaña en el sector oriente, donde además de entregar volantes, escuchó peticiones ciudadanas relacionadas con seguridad, servicios y salud.