Aumenta el trámite de testamentos en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En los últimos años, los trámites de testamentos han registrado un notable incremento en Coahuila, con el objetivo de heredar bienes y evitar conflictos familiares.

El Notario Público No. 13, Licenciado Patricio H. Ruiz Múzquiz, informó que tan solo el año pasado atendió a 60 personas, de las cuales 45 aprovecharon el descuento del 50 % ofrecido durante la campaña 'Septiembre Mes del Testamento', impulsada con apoyo del Gobierno del Estado.

Ruiz Múzquiz destacó que, este tipo de programas representan una oportunidad importante para la ciudadanía, ya que permiten realizar el trámite con un ahorro considerable. Señaló que es fundamental estar atentos a las campañas oficiales, pues facilitan que más personas se animen a formalizar su testamento y garantizar tranquilidad a sus familias.

El notario explicó que actualmente existe una gran respuesta de la población interesada en este proceso, lo cual se debe en gran medida a la orientación personalizada que se brinda. Cada caso, dijo, es distinto y requiere un análisis previo para determinar lo más conveniente. 'Platicar con ellos es esencial, porque cada persona tiene una situación diferente', subrayó.

Sin embargo, advirtió que también se han presentado incidentes en los que personas de la tercera edad son presionadas por sus propios familiares para realizar testamentos a su conveniencia. Reconoció que, en ocasiones resulta complicado identificar cuándo alguien actúa bajo influencia indebida, razón por la cual se realizan entrevistas previas y se exige que el interesado acuda solo al momento de firmar el documento.

Finalmente, el fedatario lamentó que persista la idea cultural de que los padres deben dejar bienes a sus hijos, incluso a costa de su propio bienestar. Recomendó que, quienes realicen un testamento piensen primero en sí mismos y en su pareja, antes de decidir sobre la herencia. 'Es mejor asegurar la tranquilidad personal y de la pareja, porque no se sabe en qué condiciones quedará después', concluyó, resaltando la importancia de las pláticas previas para garantizar que la voluntad del testador sea respetada.