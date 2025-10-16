Accidente fatal en Coahuila: Mujeres pierden la vida en volcadura cerca de Parras

PARRAS, Coahuila.– Dos mujeres murieron este jueves en un trágico accidente registrado en el kilómetro 69+500 de la carretera Saltillo–Torreón, en el municipio de Parras de la Fuente. Las víctimas fueron identificadas como Macaria Gutiérrez González, de 83 años, y Norma Leticia Jiménez Ríos, de 59, ambas originarias de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo regresaba a Torreón después de acudir a la capital del estado para realizar gestiones relacionadas con una pensión. Viajaban a bordo de una camioneta Ford Ecosport color gris, con placas EUM-546-D, conducida por Alicia del Carmen Alpuche Gutiérrez.

Según las autoridades, la conductora perdió el control de la unidad, la cual salió del camino y volcó en repetidas ocasiones hasta quedar a un costado de la vía. Las dos mujeres fallecidas fueron localizadas a varios metros del vehículo, sin signos vitales.

Paramédicos atendieron a Alicia del Carmen Alpuche, quien fue trasladada al Centro de Salud de Parras de la Fuente, donde se reportó fuera de peligro. Gerardo Arellano Reyna, de 61 años, también resultó con lesiones menores. Ambos sobrevivientes relataron que lograron salir del vehículo tras la volcadura y confirmaron la muerte de sus acompañantes.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron el peritaje y aseguraron el área del siniestro. Los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Parras de la Fuente para la práctica de la necropsia correspondiente.