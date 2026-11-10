Dani Flow abandona La Mansión VIP: Lupita TikTok opina sobre su salida

CIUDAD DE MÉXICO — La creadora de contenido conocida en redes sociales como Lupita TikTok compartió su postura ante medios de comunicación respecto a la imprevista salida del cantante urbano Dani Flow de la segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP, tras permanecer únicamente cinco horas en el confinamiento del foro audiovisual.

La influenciadora neoleonesa declaró haber percibido un estado de desánimo en el intérprete musical previo a su retiro del proyecto producido por el creador de contenido HotSpanish, al tiempo que expresó su aprecio personal por el artista. Asimismo, la creadora sugirió que el cantante debió haber prolongado su estancia en la residencia e integrado dinámicas vocales para sobrellevar la presión del encierro.

¿Qué llevó a Dani Flow a abandonar La Mansión VIP?

La dimisión del intérprete de reguetón ocurrió luego de experimentar crisis de ansiedad derivadas del aislamiento previo a las grabaciones y de manifestar incomodidad con las dinámicas de actuación requeridas por el formato de telerrealidad. Durante su retiro de la emisión en vivo, el cantante expresó disculpas ante el equipo de producción por abandonar el proyecto de forma prematura.

Reacciones en el mundo del entretenimiento

La decisión del músico generó diversas reacciones entre figuras del entretenimiento digital y participantes de emisiones afines, mientras la producción del programa televisivo transmitido por internet continúa con el desarrollo de sus actividades regulares en la capital del país.