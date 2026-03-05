Castaños celebra el Día Internacional de la Mujer: evento Mujeres que Inspiran

CASTAÑOS, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Gobierno del Estado, llevó a cabo la conferencia 'Mujeres que Inspiran', un espacio dedicado a reconocer el esfuerzo, liderazgo y contribución de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El evento fue encabezado por la Alcaldesa de Castaños Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de la Secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdez González, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En su mensaje, la Presidenta Municipal agradeció la presencia de autoridades estatales, municipales y de las cientos de mujeres que se dieron cita a este importante evento, donde se contó con la conferencia de la psicóloga Roxana Contreras Castillo, quien participó como conferencista en esta actividad enfocada en fortalecer el desarrollo personal y social de las mujeres.

"Agradecemos el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, quien ha demostrado un gran compromiso con las mujeres de Coahuila. Háganle saber que en Castaños seguimos trabajando con él en equipo, apoyando y promoviendo el desarrollo integral de todas las mujeres", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que el 8 de marzo no es únicamente una fecha para conmemorar, sino también un momento de reflexión sobre la lucha, dignidad y determinación de las mujeres que han abierto camino para garantizar derechos y oportunidades.

"Soy mujer, soy mamá, soy hermana, y uno de mis principales motores de vida son las mujeres de nuestro municipio. Hoy rendimos un merecido reconocimiento a todas las mujeres que con su esfuerzo, su trabajo y su valentía construyen todos los días un mejor futuro para sus familias y para nuestra comunidad", señaló.

La Presidenta Municipal destacó que las mujeres representan el corazón de los hogares y la fuerza de las comunidades, además de ser una inspiración permanente para las nuevas generaciones.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la sororidad, entendida como la solidaridad y el apoyo mutuo entre mujeres para enfrentar la desigualdad y construir una sociedad más equitativa.

"Entre mujeres no debemos competir; debemos acompañarnos, fortalecernos y sembrar desde nuestras niñas una cultura de respeto, empatía y unidad para caminar juntas hacia un mejor futuro", destacó.

La alcaldesa también resaltó los avances impulsados en materia de atención y protección a las mujeres, como la instalación de Puntos Violeta en establecimientos comerciales del municipio, así como la creación de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, instancia especializada en investigar y perseguir delitos de género.

De igual manera, mencionó programas como la estrategia Inspira, que busca apoyar a las mujeres en su educación y desarrollo personal, además de las acciones que se realizan en coordinación con la señora Paola Rodríguez López para brindar oportunidades educativas a mujeres que desean concluir su preparatoria.

Finalmente, la alcaldesa reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones y programas que permitan a las mujeres acceder a mayores oportunidades y servicios de calidad.