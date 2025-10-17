Mujeres sobrevivientes de cáncer de mama honradas en evento especial

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El DIF San Buenaventura celebró la vida y la fortaleza de ocho mujeres sobrevivientes de cáncer de mama con una emotiva Pasarela Rosa, evento dedicado a reconocer su valentía y enviar un mensaje de esperanza a toda la comunidad.

Ante la presencia de familiares, amistades y público en general, las mujeres desfilaron con orgullo, mostrando que la lucha contra el cáncer también se gana con amor, fe y unión familiar. Durante el evento, recibieron un reconocimiento por parte del Ayuntamiento y del DIF Municipal como símbolo de admiración y respeto.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Niria Isabel Ayala, encabezaron la ceremonia, destacando el ejemplo de vida que representan estas "mujeres guerreras" para quienes actualmente enfrentan este proceso de salud.

Por su parte, Lucy Franco, presidenta de la Asociación Unamos Nuestros Lazos A.C., agradeció la coordinación con el DIF San Buenaventura y el apoyo de la directora Ilse Lozano, subrayando que el propósito de la pasarela es visibilizar la importancia de la detección oportuna y promover la salud integral de la mujer.

Las participantes de la Pasarela Rosa fueron Hilda Sánchez, Yasmín Ortiz, María Teresa de los Santos, Angélica Aguiñaga, Éricka Dávila, Mireya Thomae y Luz Idalia Franco, mujeres que con valentía superaron el cáncer de mama, fortaleciendo los lazos de amor con sus cuidadores, familiares y amigos.