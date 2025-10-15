Alcalde de San Buenaventura destaca en Feria Monclova 2025

Monclova, Coahuila; octubre de 2025.- El alcalde de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado por la regidora Suleiky García y la directora de Turismo Municipal, participó en la Feria Monclova 2025 con el stand "Lo Hecho en San Buenaventura", impulsando así el talento y la producción local.

Durante la jornada, los visitantes pudieron conocer y degustar una gran variedad de productos elaborados por emprendedores sambonenses, entre los que destacaron dulces artesanales, artículos de madera, tablas y molcajetes tallados a mano, quesos regionales, muéganos y otros productos típicos que reflejan la identidad y creatividad de la comunidad.

El alcalde Javier Flores destacó la importancia de promover y respaldar a los productores locales:

"San Buenaventura se distingue por su gente trabajadora y talentosa. Queremos que más personas conozcan la calidad de lo que aquí se elabora y sigamos fortaleciendo la economía local", señaló.

Con este tipo de participaciones, el Gobierno Municipal mantiene el impulso al turismo y el desarrollo económico, brindando espacios para que los artesanos y productores den a conocer lo mejor de San Buenaventura en escenarios regionales.