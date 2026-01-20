Martha Guerra asegura que habrá empleo en Sabinas con nueva empresa

SABINAS, COAH.- La titular del Servicio Estatal del Empleo, Martha Lucía Guerra Moya, confirmó que se espera la llegada de una empresa con sede en la ciudad de Monclova –de la cual no reveló nombre-, la cual ofrecería oportunidades laborales a los habitantes de la región carbonífera. La funcionaria destacó que este proyecto representa una alternativa importante para quienes buscan integrarse al mercado laboral en el inicio de este año.

Al ser cuestionada sobre las opciones de empleo disponibles para las personas que recientemente fueron liquidadas de empresas locales, Guerra Moya explicó que, por el momento, la principal alternativa es la llegada de esta compañía. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de que otras empresas se sumen de manera gradual, tal como ocurrió en 2025, cuando se consolidaron nuevas fuentes de trabajo en la zona.

La funcionaria estatal subrayó que el objetivo es ampliar las oportunidades laborales de manera progresiva, con el fin de atender las necesidades de los trabajadores que han enfrentado dificultades tras el cierre o reducción de operaciones de negocios locales. "Estamos trabajando para que la región tenga más opciones y que los ciudadanos puedan acceder a empleos dignos y estables", expresó.

Respecto a la posible realización de una feria del empleo en Sabinas o municipios cercanos, Guerra Moya aclaró que hasta el momento no existe una planeación concreta. No obstante, aseguró que se mantienen las gestiones necesarias para consolidar alternativas que permitan a los ciudadanos conocer las vacantes disponibles y vincularse directamente con las empresas.

Finalmente, la titular del Servicio Estatal del Empleo reiteró que el compromiso de la dependencia es fortalecer la vinculación laboral en la región carbonífera, impulsando la llegada de nuevas inversiones y acompañando a los trabajadores en su proceso de reinserción. Con ello, se busca dar respuesta a las necesidades de la población y contribuir al desarrollo económico de Sabinas y sus alrededores.