PRI se prepara para elecciones en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Robles Loustaunau, afirmó que el tricolor es un instituto político que trabaja de manera constante y no solo en tiempos electorales.

De cara al próximo proceso para la renovación del Congreso del Estado, aseguró que el partido se prepara con los mejores perfiles para contender, con una estrategia sólida y cercana a la ciudadanía.

En relación con las coaliciones, Robles Loustaunau recordó que en los dos procesos anteriores el PRI participó exitosamente en alianza con el PAN y el PRD, destacando la buena coordinación entre militancias y dirigencias.

Sin embargo, lamentó que el PRD haya perdido su registro por causas internas y que, de manera sorpresiva, la dirigencia nacional del PAN decidiera ir solo en las elecciones del país, algo que nosotros respetamos, abundó el dirigente priista.

"Fue sorpresivo porque veníamos trabajando en coordinación con el PAN, incluso sus propios militantes nos han expresado su deseo de continuar con la alianza en Coahuila, pero no han tenido éxito con su dirigencia nacional", señaló.

A pesar de ello, enfatizó "Nosotros no estamos a expensas ni como dicen los rancheros, ni atenidos a las coaliciones, nosotros estamos trabajando por el partido, con el partido y para el partido".

El líder priista destacó que actualmente se mantienen pláticas avanzadas con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), una fuerza política local con presencia territorial.

"Vamos por muy buen camino con UDC, y con el trabajo del PRI básicamente y con una coalición, estamos muy fortalecidos", expresó, subrayando que cualquier alianza será bienvenida si representa unidad y buena percepción ciudadana.

Finalmente, Robles Loustaunau adelantó que los perfiles que se postularán para el Congreso serán dados a conocer en febrero. Aseguró que no habrá sorpresas, ya que se trata de figuras ampliamente reconocidas, con estructura, base social y arraigo en sus comunidades.

"Hemos recorrido los 38 municipios del estado, desde Sierra Mojada, La Laguna, etc., y eso nos da no solo fortaleza, sino seguridad de que estamos trabajando con solidez", concluyó.