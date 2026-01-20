Iván Lozano entrega material didáctico en Sabinas: 15 millones para educación especial

VILLA DE AGUJITA, COAH.- El subsecretario de educación básica, Iván Lozano Sánchez, visitó la región carbonífera para entregar material didáctico a instituciones de educación especial. La entrega forma parte de una inversión de 15 millones de pesos en todo el estado, que incluye equipo para centros de atención múltiples (CAM) y unidades de servicio de apoyo a la educación regular (USAER).

El material entregado incluye utensilios para la vida laboral, como cocinas, refrigeradores y estufas, así como equipo tecnológico, computadoras e impresoras. "Estamos muy contentos de visitar Sabinas y la región carbonífera para entregar este equipo que permitirá a nuestras maestras y maestros de educación especial desarrollar un trabajo más especializado", dijo Lozano Sánchez.

La inversión es parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez con el sector educativo. En los últimos meses, se han entregado mobiliario y útiles escolares a varias escuelas de la región. "El compromiso del gobernador es evidente, y estamos trabajando para mejorar la calidad de la educación en todo el estado", agregó Lozano Sánchez.

En la región carbonífera, se estima que se beneficiarán más de 20 instituciones de educación especial, incluyendo CAM y USAER. En total, se entregarán más de 2 millones de pesos en material didáctico en la región.

La entrega de material didáctico es un paso importante para mejorar la calidad de la educación en la región. "Estamos trabajando para que nuestros alumnos reciban la mejor educación posible, y este material es fundamental para lograrlo", concluyó Lozano Sánchez.