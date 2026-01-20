Óscar Ríos Ramírez entrega pavimentación en calle Fresnos: San Juan de Sabinas avanza

Con hechos y resultados que responden a demandas históricas de la ciudadanía, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Fresnos, entre Nogalitos y Juan Escutia, en la colonia Nueva Imagen, una acción que reafirma una forma de gobernar basada en escuchar a la gente, cumplir compromisos y trabajar con visión de largo plazo.

El director de Obras Públicas, Arq. Jesús Ramiro Sosa Ayala, explicó los alcances técnicos de la obra, que incluye pavimentación en dos tramos con concreto hidráulico reforzado y la construcción de banquetas, con una inversión total de $1,279,325 pesos, garantizando infraestructura duradera y funcional para las familias del sector.

Durante su intervención, el delegado de MEJORA en San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera, destacó la coordinación institucional con el Gobierno Municipal, subrayando que los mejores resultados se logran cuando se escucha a la población y se atienden las necesidades prioritarias de las colonias, como ocurrió con esta obra largamente solicitada por los vecinos y hoy hecha realidad.

El impacto social de la obra fue expresado por la Sra. Paulina Valdez Solís, vecina de la colonia Nueva Imagen, quien reconoció que, tras años de promesas incumplidas, hoy la pavimentación es una realidad, agradeciendo al alcalde Óscar Ríos Ramírez por cumplir con la palabra empeñada.

En su mensaje, el Presidente Municipal Óscar Ríos Ramírez señaló que las obras de concreto hidráulico representan una inversión estratégica que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida, y enfatizó que estos avances son posibles gracias al trabajo en equipo con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado firme del desarrollo de San Juan de Sabinas. Asimismo, recordó que durante su administración anterior, hace 20 años, también se pavimentaron calles de esta colonia, las cuales hoy continúan en buen estado, como muestra de que cuando se trabaja con calidad, los resultados perduran.

Acompañaron al alcalde la Lic. Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del DIF Municipal; el Profesor Fernando Mondragón Aguilar, Secretario del Ayuntamiento; el regidor comisionado en Obras Públicas, Jesús Arnoldo Aguiñaga Morín, además de funcionarios municipales y ciudadanía en general.

Con liderazgo, coordinación y obras que hablan por sí solas, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas avanza con paso firme en la transformación de sus colonias, consolidando una gestión que cumple y construye confianza social.