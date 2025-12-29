Frente a reportes de ruido, Alejandro Sánchez Cárdenas actúa en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Durante las celebraciones decembrinas, la Dirección de Ecología de Frontera recibió únicamente tres reportes de vecinos ruidosos, informó su titular, Alejandro Sánchez Cárdenas, quien advirtió que se aplicarán multas a quienes reincidan y no atiendan los llamados de la autoridad.

"Por instrucciones de nuestra alcaldesa, Sara Irma Pérez Cantú, hay que estar al pendiente de lo que acontece. Se han ido solucionando todos los reportes; no ha sido reiterativo, ya que se ha acudido a platicar con las personas, quienes acceden a bajarle a la música o regularla", señaló.

Los casos registrados corresponden a las colonias Occidental, Aeroméxico e Industrial, aunque recientemente también se han generado reportes en otros sectores de la ciudad, esto debido al gran número de reuniones familiares y posadas, que han generado molestias entre los vecinos.

Sánchez Cárdenas indicó que, en caso de que los ciudadanos se nieguen a colaborar, la Dirección de Ecología solicitará el apoyo de Seguridad Pública para proceder con la sanción correspondiente. Las multas por ruido excesivo podrían ir desde los mil hasta los mil 500 pesos.

El funcionario recordó que se busca mantener un ambiente de respeto entre vecinos durante la temporada festiva, por lo que pidió a la población ser consciente de los horarios y niveles de sonido al convivir.