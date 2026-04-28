Día del Niño en Múzquiz: Diversión y convivencia en las comunidades

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa con las celebraciones del Día del Niño, llevando alegría y convivencia a diversas comunidades del municipio.

Las actividades se realizaron este pasado lunes por la mañana en varios ejidos y concluyeron por la tarde en la plaza principal de la cabecera municipal, donde se congregaron cientos de familias.

Las festividades iniciaron a las 10:30 de la mañana en el ejido Nogalitos, para después trasladarse al ejido Morelos y al ejido Nacimiento. Finalmente, alrededor de las 4:30 de la tarde, la jornada culminó en la plaza principal de esta ciudad, con una gran participación de niñas, niños y padres de familia.

Durante cada evento, los pequeños disfrutaron de dinámicas recreativas, escucharon la entonación de las mañanitas, participaron en el show de animación infantil, y la tradicional lluvia de regalos, lo que generó un ambiente de diversión y sana convivencia.

La rifa de juguetes incluyó bicicletas, patines, scooters y tablets, junto con la entrega de dulces para todos los asistentes.

En representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, estuvo presente Karla Gabriela Maltos Estrada, directora del DIF quien acompañó las actividades y reiteró el compromiso de la administración municipal de seguir promoviendo espacios de esparcimiento y bienestar para la niñez.

La alcaldesa anunció que, los festejos continuarán en otras comunidades de Múzquiz ejemplo de ello, en la Villa de Esperanzas, ejido La Mota, Rancherías, y el Ejido La Cuchilla, fortaleciendo la convivencia familiar y celebrando a quienes representan el presente y futuro del municipio porque en Múzquiz, las niñas y los niños son prioridad.