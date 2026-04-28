Laura Jiménez impulsa obra de drenaje en Múzquiz para bienestar de familias

Múzquiz, Coah.– Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer los servicios básicos en el municipio, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Lic. Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, dio inicio a la obra de construcción de red de drenaje en la calle Profr. José Flores González, entre las calles Jiménez y Victoria.

Durante el arranque, se contó con la presencia del responsable del evento, C. Miguel Ángel Rivera Guerrero, así como de la Arq. Sandra Alejandra de la Garza, supervisora de la obra; el Ing. Hugo Gutiérrez Moreno, contratista responsable; la Lic. Norma Leticia Guerra Cadena; el Lic. Jesús Guerrero García, además de autoridades municipales y vecinos del sector beneficiado.

Esta obra responde a la necesidad urgente de sustituir la red de drenaje existente, la cual se encuentra colapsada, generando afectaciones a las familias del sector, por lo que será reemplazada en su totalidad con nueva tubería para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Esta importante obra contempla acciones como trazo y nivelación del terreno, excavación de cepa a máquina, colocación de plantilla de 10 centímetros de espesor, acostillado de tubería con material de banco, así como el suministro e instalación de 123 metros lineales de tubería de PVC. Asimismo, incluye la construcción de 14 descargas sanitarias, 14 registros de 60 x 60 centímetros, colocación de brocales y tapas, además del relleno de cepas y retiro de material producto de la excavación.

La inversión destinada a esta obra supera los 500 mil pesos, recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social, debidamente autorizados. En su mensaje, se destacó que este tipo de acciones representan salud, bienestar y mejores condiciones de vida para las familias, al garantizar servicios básicos dignos, que no son un lujo, sino un derecho.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el gobernador del estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas, impulsando obras que generen un impacto positivo en la comunidad.

Con estas acciones, Múzquiz continúa avanzando en la construcción de un municipio con mayor infraestructura y bienestar para todas y todos.