Monclova: Carlos Villarreal entrega obras de recarpeteo en Estancias de San Juan Bautista

Como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega y el arranque de nuevas obras de recarpeteo en la colonia Estancias de San Juan Bautista, con una inversión conjunta superior a los 3.1 millones de pesos, para seguir mejorando la movilidad y las vialidades que diariamente utilizan las familias monclovenses.

Durante la jornada, el edil entregó el recarpeteo de la calle Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre avenida Constitución y bulevar Harold R. Pape, obra en la que se invirtieron 1 millón 686 mil pesos, beneficiando de manera directa a cientos de familias.

Asimismo, el alcalde dio el banderazo de inicio al recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, entre Venustiano Carranza y Marie Curie, donde se invertirán 1 millón 453 mil pesos, en beneficio de las y los vecinos del sector.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mejoramiento de vialidades que impulsa el Gobierno Municipal, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para fortalecer la infraestructura urbana y responder a las necesidades de las colonias con obras que mejoran la conectividad, la seguridad vial y la calidad de los servicios.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que el compromiso de su administración es seguir llevando inversión a todos los sectores de la ciudad. "Cada obra representa una respuesta a las necesidades de nuestra gente. Seguimos trabajando para que las familias cuenten con calles en mejores condiciones, mayor movilidad y una infraestructura que impulse el desarrollo de Monclova. En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez continuaremos llevando más obras y resultados a cada colonia", señaló.

Con estas obras, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ampliar la infraestructura urbana, fortalecer la movilidad y continuar llevando obras que eleven la calidad de vida de las familias monclovenses.