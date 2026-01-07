En Múzquiz programan catálogo De Actividades Turísticas 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el inicio del presente año, en el Pueblo Mágico de Múzquiz preparan el Catálogo de Actividades Turistas correspondiente al 2026, para recibir a los visitantes con una amplia gama de eventos.

Esto lo dio a conocer el director de Turismo Municipal, ingeniero Carlos Castro Garza. El funcionario destacó que, con ello, buscan consolidar al municipio como un referente turístico en la Región Carbonífera tal como ocurrió en 2025.

Importancia del turismo en Múzquiz

Castro Garza señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer la proyección de Múzquiz a nivel nacional e internacional, especialmente ahora que se encuentra en espera del distintivo como Geo Parque Mundial. Por lo anterior, externó, "Esperamos que el turismo vuelva a ser un motor importante para el desarrollo local".

Entre las actividades programadas, el director de Turismo mencionó la elaboración de un catálogo que contendrá la calendarización de eventos que se desarrollarán tanto en la cabecera municipal como en sus comunidades y zonas minerales. "Estamos planeando todo lo referente a este tema", precisó, subrayando que se busca atraer tanto a los habitantes del Municipio como a los visitantes de localidades vecinas y turistas de otros Estados de la República Mexicana así como también de la Unión Americana.

Actividades destacadas para el 2026

Uno de los eventos que continuará este año son los corredores artesanales, los cuales han tenido gran aceptación en ediciones anteriores. Estos se llevarán a cabo en la tradicional plaza Hidalgo del Centro Histórico, así como en otras plazas públicas de las comunidades que integran el municipio, replicando el modelo exitoso de años pasados.

Finalmente, el ingeniero Castro Garza agradeció el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de estos eventos. Destacó que estas actividades no solo promueven la cultura y el turismo, sino que también generan un impacto positivo en la economía local, beneficiando al comercio, sector hotelero, restaurantero, gasolineras y a los vendedores en pequeño o emprendedores.