Coahuila

PRI Nava celebra Día de Reyes en La Cascajera

Llevan roscas, dulces y regalos a niñas y niños del sector

Por Alberto Ibarra - 07 enero, 2026 - 03:26 p.m.
PRI Nava celebra Día de Reyes en La Cascajera
      Nava, Coah. – En el marco de la celebración del Día de Reyes, el presidente del PRI Nava, Sergio Zenón Velázquez, encabezó una convivencia con familias del sector conocido como La Cascajera, donde se compartieron roscas, dulces y pequeños regalos con niñas y niños.

      La convivencia en La Cascajera

      La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría y cercanía, llevando un mensaje de convivencia y tradición a las familias del sector, resaltando la importancia de fortalecer los valores y mantener vivas las celebraciones que unen a la comunidad.

      Compromiso con la ciudadanía

      Sergio Zenón Velázquez señaló que estas acciones buscan llevar momentos de felicidad a la niñez y refrendar el compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, especialmente en fechas significativas para las familias de Nava.

