Critican ausencia de festejo de Reyes en Allende

Allende, Coah.– A diferencia de otros municipios de la región, en Allende no se realizó festejo alguno por el Día de Reyes, situación que generó diversos comentarios y críticas por parte de ciudadanos, principalmente en redes sociales, donde se comparó la falta de actividades con los eventos organizados en Nava, Morelos y Villa Unión.

Las opiniones ciudadanas apuntaron directamente al alcalde Ricardo Treviño Guevara, a quien reprocharon la ausencia de un evento para niñas y niños, señalando que mientras en otros municipios hubo festivales vistosos y actividades recreativas, en Allende no se destinó ningún esfuerzo para celebrar esta fecha tradicional.

Los comentarios reflejan inconformidad y cuestionamientos sobre las prioridades de la administración municipal, destacando que la niñez quedó al margen de una celebración que en otros municipios fue aprovechada para fomentar la convivencia familiar.