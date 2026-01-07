Contactanos
Coahuila

Critican ausencia de festejo de Reyes en Allende

Ciudadanos comparan con otros municipios y señalan falta de prioridad

Por Alberto Ibarra - 07 enero, 2026 - 03:31 p.m.
Critican ausencia de festejo de Reyes en Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah.– A diferencia de otros municipios de la región, en Allende no se realizó festejo alguno por el Día de Reyes, situación que generó diversos comentarios y críticas por parte de ciudadanos, principalmente en redes sociales, donde se comparó la falta de actividades con los eventos organizados en Nava, Morelos y Villa Unión.

      Las opiniones ciudadanas apuntaron directamente al alcalde Ricardo Treviño Guevara, a quien reprocharon la ausencia de un evento para niñas y niños, señalando que mientras en otros municipios hubo festivales vistosos y actividades recreativas, en Allende no se destinó ningún esfuerzo para celebrar esta fecha tradicional.

      Los comentarios reflejan inconformidad y cuestionamientos sobre las prioridades de la administración municipal, destacando que la niñez quedó al margen de una celebración que en otros municipios fue aprovechada para fomentar la convivencia familiar.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados