Primer incendio del año daña vivienda en Zaragoza

Zaragoza, Coah. – El primer incendio del año se registró este martes 6 de enero en una vivienda ubicada en la Calle Milagros número 709, luego de que un corto circuito provocara el sobrecalentamiento de un microondas en la cocina del domicilio, generando una rápida acumulación de humo en el interior.

El propietario del inmueble, Paulo Vázquez Hurtado, de 57 años de edad, resultó ileso, aunque la vivienda presentó daños considerables en el área de la cocina y parte del mobiliario. El siniestro fue detectado alrededor de las 12:10 del mediodía, cuando comenzó a salir humo del interior de la casa, lo que alertó a vecinos del sector.

El incendio y su detección

De acuerdo con el reporte, Alejandro Alberto Vázquez Rubio, de 25 años y vecino del lugar, fue quien se percató de la situación, alertó de inmediato al propietario y realizó la llamada a los servicios de emergencia, lo que permitió una pronta movilización de los cuerpos de auxilio.

Respuesta de los servicios de emergencia

Al sitio acudieron las Unidades de Protección Civil y Bomberos, a cargo de Adalberto Longoria, así como elementos de Seguridad Pública, bajo la dirección de Cristian Zamora, quienes lograron controlar el fuego en pocos minutos, evitando que se propagara a otras áreas de la vivienda o casas cercanas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar instalaciones eléctricas, evitar conexiones defectuosas y reportar cualquier emergencia de manera inmediata.