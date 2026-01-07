Catean vivienda y detienen a dos por droga en Allende

Allende, Coah.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Zona Norte I, realizaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Coahuila, en la colonia Ignacio Allende, como resultado de una denuncia anónima recibida por las autoridades.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, a quienes se les localizó la droga conocida como cristal, sin que hasta el momento se haya precisado la cantidad asegurada. En el lugar también fueron decomisadas tres cámaras de seguridad y varios teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme avancen las diligencias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia Zona Norte I informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer si el inmueble estaba relacionado con otras actividades ilícitas.