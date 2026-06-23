Nahomi Martínez se corona como Flor Más Bella del Ejido Sombrerete 2026

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Nahomi Ailed Martínez Rodríguez, representante del Ejido Sombrerete, fue declarada Flor Más Bella del Ejido Sombrerete 2026 al obtener 433 mil 780 pesos durante el cómputo final del tradicional certamen campesino de la Feria San Buenaventura 2026.

La jornada se desarrolló en medio de una intensa participación de las comunidades rurales, cuyos representantes realizaron actividades de recaudación para competir por la corona que reconoce a la mujer campesina y fortalece las tradiciones de la feria.

El segundo lugar fue para Juanita Abigail Hernández Martínez, representante del Ejido San Blas, quien logró reunir 426 mil 800 pesos.

La nueva soberana será coronada y presentada oficialmente ante el sector campesino durante un evento especial que se realizará el próximo fin de semana en el Ejido Sombrerete, como parte de las actividades organizadas por el Comité Pro-Reinado y el Comité Central de la Feria San Buenaventura 2026.

La Plaza Principal registró una importante asistencia de familias sambonenses que acudieron para apoyar a sus candidatas, consolidando una de las tradiciones más representativas de las festividades locales.

El evento fue encabezado por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez; la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata; integrantes del Cabildo, representantes de los subcomités y ciudadanía en general.

El proceso de cómputo se realizó bajo la supervisión de la notaria pública Gladys Ayala Flores, quien dio fe de cada una de las etapas del conteo. También participó personal de Banco Santander, institución encargada de la recepción, revisión y cómputo de los recursos recaudados por las candidatas.

Se informó que tres ejidos se retiraron de la contienda por motivos personales. No obstante, dos de ellos realizaron aportaciones para beneficio de sus comunidades. El Ejido San Antonio de las Higueras entregó 7 mil pesos, mientras que el Ejido San Antonio de la Cascada aportó 54 mil 300 pesos, recursos que serán destinados a obras y acciones comunitarias.

Durante su mensaje, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez felicitó a las participantes, subcomités y familias por el entusiasmo mostrado durante esta edición y destacó que, pese al menor tiempo disponible para las actividades de recaudación, se alcanzaron resultados históricos.

Como parte de la celebración, los asistentes disfrutaron de un baile popular gratuito amenizado por Yessy López y su Grupo.

El cómputo fue coordinado por la presidenta del Comité Pro-Reinado, Nelva Liliana Villarreal Rivera, junto con su equipo de trabajo, así como por el Comité Central de la Feria 2026, presidido por Bertha Luz Flores Moreno, acompañada por María Guadalupe Ibarra, secretaria, y Jesús Rodríguez, tesorero.