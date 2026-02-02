Efectúandos cateos simultáneos

MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada del domingo se llevó a cabo un cateo simultáneo en dos domicilios ubicados en la colonia La Piedra del municipio de Múzquiz, como parte de las acciones de seguridad que se realizan en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Detalles del operativo

El operativo contó con la participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desplegaron elementos en la zona logrando el aseguramiento de sustancias con características propias de la metanfetamina.

De igual manera, fueron detenidas dos mujeres señaladas como probables responsables relacionadas con los hechos, quedando a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Acciones de seguridad en Coahuila

Con este resultado, las autoridades destacaron que se cierra el primer mes del año con acciones contundentes en el blindaje de Coahuila, fomentando la participación ciudadana y generando resultados palpables en materia de seguridad.

De acuerdo con la FGE, estas acciones son el resultado de denuncias realizadas por ciudadanos durante acciones de acercamiento y audiencias públicas, con lo cual se cierra el círculo para combatir los delitos.