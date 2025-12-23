José López Sandoval llama a reflexionar sobre la Navidad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El padre de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Frontera, José López Sandoval, llamó a la comunidad a reflexionar sobre el verdadero espíritu de la Navidad, al señalar que para muchas personas esta celebración se reduce a un solo día y rápidamente se deja atrás para dar paso a las compras y a lo material.

El sacerdote destacó que la Navidad va más allá del festejo del nacimiento de Jesús y debe vivirse de manera permanente en la vida cotidiana, no verlo como algo fugaz y solo se enfoque en los regalos. "Es un vivir siempre la presencia de un Dios con nosotros y es lo que le da sentido a nuestra vida; muchas personas necesitamos una estructura mental donde celebramos el nacimiento, pero no significa que ya pasó y al día siguiente nos olvidamos de la Navidad", expresó.

Indicó que, una vez concluidas las festividades navideñas, gran parte de la población comienza a enfocarse de inmediato en el 31 de diciembre, perdiendo de vista el mensaje central de estas fechas. En ese sentido, subrayó que la Navidad debe entenderse como un proceso continuo.

Finalmente, el padre López Sandoval invitó a los fieles a permitir que Jesús siga naciendo en el corazón de cada persona, para que sea luz, amor y esperanza, especialmente para quienes más lo necesitan, no solo durante diciembre, sino a lo largo de todo el año.